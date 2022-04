Ook in beroep 7 jaar voor man die revolver leegschoot op belagers: “Als die vriend me niet had tegengehouden had ik hen anders wel met mijn hamer gedood”

HerneEen dertiger uit Herne die in februari 2018 zijn revolver leegschoot op een gewonde en ongewapende man is voor het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 7 jaar cel. Een jaar geleden werd hij in eerste aanleg al veroordeeld tot deze straf. “Het lijdt geen twijfel dat beklaagde de burgerlijke partijen wilde doden”, klinkt het in het arrest.

In de nacht van 2 op 3 februari 2018 kwam het in de woning van Laurent S. (32) in de Manhovestraat in Herne tot een confrontatie tussen hem en vijf mannen uit Edingen en Lessines. Hij lag met hen in conflict, maar wat het exacte probleem was werd zelfs in de rechtbank niet duidelijk. Een liefdeskwestie, aldus S. die erop wees dat een van zijn belagers de ex-vriend van zijn vriendin was. Zijn opponenten verwezen als reden naar een schuld van 500 euro die S. nog moest aan een van hen.

Volledig scherm © Mozkito

Kogel in buik

Dat het water tussen de twee kampen zeer diep was bleek op die februarinacht. Gewapend met flessen en onder invloed van drank en drugs trokken de vijf mannen na enkele dreigtelefoontjes naar de woning van S. Tot hun verrassing was het S. die in de aanval trok. Hij haalde zijn vuurwapen, waarvoor hij trouwens geen vergunning had, uit de garage en sloeg een van de mannen, een 29-jarige man, eerst op het hoofd en schoot hem dan in het been. Toen een van de anderen hem te hulp schoot, kreeg die een kogel in de buik. Hiermee was S. nog niet gekalmeerd. Hij ging terug naar het eerste slachtoffer en schoot zijn wapen leeg. Het weerloze slachtoffer werd nog geraakt in de borst, de arm en de buik. De vijf hadden deze mate van geweld duidelijk niet verwacht en namen zo snel mogelijk de benen, waarbij ze een bloedspoor achterlieten. Ondertussen ging S. nog naar de garage om een hamer te halen. Een van zijn vrienden hield hem gelukkig tegen want na zijn arrestatie verklaarde de verdachte ‘dat hij ze allemaal wilde doden’.

Vriend

Het hof van beroep meent dat er geen sprake was van wettige zelfverdediging. “Het lijdt geen twijfel dat beklaagde de burgerlijke partijen wilde doden”, klinkt het in het arrest. “Dit blijkt uit verschillende elementen. Zo heeft hij de revolver ‘leeggeschoten’ en werden de slachtoffers geraakt in vitale delen. Ook is hij nog teruggegaan om een hamer te halen. Een vriend heeft hem toen tegengehouden want anders was dit anders afgelopen.” Dat laatste had hij zelf na de feiten toegegeven. “Als hij me niet had tegengehouden had ik ze alle vier met mijn hamer doodgeslagen”, verklaarde hij. Volgens het hof is hij dus niet geslaagd in zijn voornemen -hen doden- door omstandigheden buiten zijn wil. Daarom werd de in eerste aanleg uitgesproken straf van 7 jaar cel bevestigd door het hof van beroep.