Ondergrondse afvalcontainers zijn operationeel

Het gebruik van volgende de afvalcontainers voor papier en karton en glas is gratis. De afvalcontainer voor restafval is dan weer wel betalend. In de schuif van deze container kan je maximaal één zak van 60 liter per keer deponeren. Je betaalt twee euro elke keer je de schuif opent. Je mag een gewone zestigliter zak gebruiken. Het is niet nodig om de zwarte restafvalzakken van Intradura te gebruiken, want anders betaal je twee keer. Om deze te kunnen gebruiken, moet je toegang vragen aan Intradura. Neem een kopie van je identiteitskaart en bezorg deze aan secretariaat@intradura.be. Intradura stuurt je een gepersonaliseerde brief met daarin de informatie hoe je een bedrag op je identiteitskaart kan storten en hoe je gebruik kan maken van de zuil voor restafval.