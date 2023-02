Na Herfelingen, wordt nu ook in Herne en Kokejane het burgerbudget gelanceerd

Stadsbe­stuur bekijkt vrachtwa­gen­par­king en parkeerver­bod voor vrachtwa­gens

Het Ninoofse stadsbestuur bekijkt met intercommunale Solva of er een vrachtwagenparking kan komen in Ninove. Op een deel van de Brusselsesteenweg waar er overlast is, wil het bestuur alvast een parkeerverbod voor vrachtwagens invoeren.