Muzikanten Koninklijke Fanfare 'De Ware Broeders' organiseren lenteconcert

Iedereen is welkom op het concert op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei om 20 uur in de kerk van Herfelingen. Eerst starten de kinderen en jongeren van de notenleer- en samenspeelklas onder leiding van de nieuwe jeugddirigent Mike Similon. Daarna is het de beurt aan de fanfare onder leiding van dirigent Jeroen Hofmans. De presentatie is in handen van Koen Baert. Achteraf kan iedereen een glaasje drinken in Café De Zoete Inval. Kaarten zijn nog steeds te verkrijgen bij alle muzikanten of in Café De Zoete Inval.