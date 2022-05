Muurschilderingen door jongeren brengen binnenkort meer kleur aan de gemeente: “Samenwerking staat voorop”

HerneDit najaar krijgt Herne een kleurrijke make-over. Via het kunstproject ‘Breng kleur in ons dorp’ willen de vzw Herne Rabarber’t, kunstvereniging Herne Kunst’Telt en het gemeentebestuur van Herne jongeren de kans geven om zich creatief uit te leven via muurschilderingen op vier locaties in het centrum. Die moeten een trekpleister worden voor zowel toeristen als de inwoners. “We willen de ervaringen die we via dit project opdoen ook delen met andere gemeenten”, klinkt het.

Het begon allemaal toen een groepje jongeren zich aanbood bij de gemeente om iets te doen rond graffiti. Het bestuur was wel voor dat idee gewonnen, maar het ontbrak aan een geschikte locatie. Ook Herne Kunst’Telt speelde eerder al met de gedachte om iets te doen rond graffitikunst. Alles kwam in een stroomversnelling terecht toen een werkgroep werd opgericht om invulling te geven aan het natuurbelevingsgebied Hernedries. Eind vorig jaar keurde Pajottenland+ het leaderproject ‘Breng kleur in ons dorp’ goed. Met het kunstproject willen ze jongeren de kans geven om hun artistieke vaardigheden te ontplooien en hun resultaten te tonen aan de inwoners op de voorziene ruimtes aan de Rendries.

Workshops

Om mee te doen met ‘Breng kleur in ons dorp’ hebben jongeren geen artistieke achtergrond nodig. “Alle jongeren uit onze gemeente zijn welkom, ook de jongeren die aangesloten zijn bij een vereniging uit Herne”, vertelt Joris Verreycken van Herne Kunst’Telt. “Om hen te begeleiden zullen we een beroep doen op lokale en professionele kunstenaars. Zij zullen de jongeren in workshops de nodige graffiti-technieken aanleren en samen met hen een ontwerp maken, dat aan een jury zal worden voorgelegd. Pas na hun goedkeuring zullen we starten met de uitvoering. In elke fase van het project staat samenwerking voorop. Het is meestal in een stad dat we zo’n projecten zien opduiken. Maar er zijn onder de Hernse jongeren ook heel wat creatievelingen. Het project wordt een blikvanger in onze gemeente dat jongeren zal aanzetten tot het opstarten van nieuwe acties, al dan niet met een kunstzinnige insteek.”

‘Breng kleur in ons dorp’ als hefboomproject voor een reeks andere projecten in Herne, dat willen de organisatoren graag zien. “We willen dat de jongeren trots zijn op de kunstwerken die ze zullen creëren”, sluit Jolien Schoonooghe van Herne Rabarber’t nog af. “En dat ze elkaar weer kunnen ontmoeten, iets wat door corona vaak onmogelijk is. Hopelijk kunnen we met ons kunstproject enkele jongeren warm maken om zich te blijven engageren voor projecten in onze gemeente. De ervaring die we via dit project opdoen, kunnen we zeker ook delen met andere gemeenten.”