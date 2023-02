Marathonloopster Hanne Verbruggen verkoopt opnieuw taarten om Olympische marathon in Parijs te financieren

Marathonloopster Hanne Verbruggen (29) werkte afgelopen week de marathon van Sevilla af in 2u26.32, onder toeziend oog van haar trainer/coach Frans Mattens. Daarmee voldeed ze zowel voor het WK in openlucht in Boedapest als voor de Olympische Spelen in Parijs, net 18 seconden onder het Olympisch minimum. Een eerste stap naar haar voorbereiding is alvast gezet. “Het is een droom die werkelijk in vervulling gaat”, vertelt ze. “De weg naar Parijs is nog lang. Er wordt volop gekeken naar hoe ik mij het best kan voorbereiden naar ‘le moment suprême’. Trainen als een echte prof blijft een droom. Met een job in het onderwijs als leerkracht natuurwetenschappen is het niet evident om volledig uitgerust aan de start van een belangrijke wedstrijd te staan. Een tijdelijke loopbaanonderbreking zal er voor moeten zorgen dat ik meer kan rusten en betere trainingen kan afwerken.”