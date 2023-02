Marathonloopster Hanne Verbruggen plaatst zich voor Olympische Spelen 2024 in Parijs

“Na een perfecte voorbereiding in het mooie Monte Gordo wist ik dat in een goede conditie zat, maar eens terug in België kreeg ik alweer een nieuwe moeilijke opdracht zoals gespaard blijven van buikgriep, griep, sinusit en alles wat nog rondging onder de bevolking”, zo postte Verbruggen daags na haar plaatsing op sociale media. “Gelukkig kon ik gezond aan de start staan in Sevilla. Mijn 2 tempomakers David van den Broeck en triatleet Fabian Parmentie zorgden ervoor dat ik perfect op schema bleef om naar de Olympische limiet te snellen. We hadden alle drie onze moeilijke momentjes maar samen waren we sterk. Zo’n drie jaar geleden heb ik na het behalen van de Olympische limiet gezegd dat ik het gelukkigste meisje van de wereld was. Vandaag voelt dat niet anders en ben ik super gelukkig. Ik ben dan ook ongelooflijk trots dat het mij van de eerste poging gelukt is. Paris, j’arrive!”