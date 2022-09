‘Lekker blijven hangen’ in het Bavocentrum tijdens geslaagde seniorennamiddag

Halle Sociale huurders verbruiken 39 procent minder energie dankzij uniek renovatie­pro­ject: “Met wat op ons afkomt is winst mooi meegenomen”

185 gezinnen in de sociale woonwijk Vogelweelde in Halle verbruiken tot 39 procent minder energie dankzij een uniek renovatieproject. In volle energiecrisis zijn de resultaten een opsteker voor de huurders. Voor de renovatie hoefden ze niet eens uit hun huis. “Ik merk nu al het verschil op de factuur en in huis”, zegt bewoner Morad Bouhlala.

