Kunstenaar Michael Peetermans stunt met ‘De Mossel van één Miljoen’: “Beeld je in wat voor een reis deze mossel heeft afgelegd...”

Een kunstwerk dat de kunstwereld op zijn kop zet: ‘De Mossel van één Miljoen’ van de Hernse kunstenaar Michael Peetermans verovert de harten van kunstliefhebbers wereldwijd. Dit bescheiden kunstwerk, slechts een kleine zwarte mossel op een zandkleurige achtergrond, zorgde voor opschudding tijdens de recente Artist Meeting in het Casino van Knokke. Kenners zijn enthousiast, en Peetermans heeft zelfs een uitnodiging om het werk in Parijs tentoon te stellen. Maar het meest opmerkelijke is ongetwijfeld het prijskaartje: één miljoen euro...