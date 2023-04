Kinderen leven zich uit tijdens Buitenspeeldag

Treinver­keer onderbro­ken tussen Dender­leeuw en Geraarsd­ber­gen na aanrijding in station

In het station van Ninove is vrijdagavond een persoon aangereden door een trein. Wat de precieze omstandigheden zijn van de feiten is nog niet duidelijk. De man heeft de aanrijding overleefd, maar door het incident is er wel geen treinverkeer tussen Denderleeuw en Geraardsbergen.