Kans op zo goed als helder weer vanochtend in Herne

500 liter diesel weg én vijf beton­mixers beschadigd: bedrijf wéér slachtof­fer van inbraak

In de nacht van maandag op dinsdag zijn onbekenden erin geslaagd om 500 liter diesel te stelen bij de betoncentrale CCB in Voorde. De daders knipten de omheining stuk en konden zo de diesel uit de betonmixers leegtrekken. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf slachtoffer wordt.