Jong CD&V Herne organiseert naar jaarlijkse traditie een paaseierenraap

Vier woningen, 31 voertuigen en heel wat luxevoor­wer­pen in beslag genomen: ook 60 bankreke­nin­gen geblok­keerd

In navolging van een drugsdossier waarin in België al meer dan 120 voertuigen in beslag werden genomen, hebben de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen en de Nederlandse Landelijke Recherche hebben bij acht huiszoekingen in Nederland vier woningen, 31 voertuigen en heel wat luxevoorwerpen in beslag genomen. Er werden ook 60 bankrekeningen geblokkeerd. Het epicentrum van het dossier lag in de Vlaamse Ardennen.