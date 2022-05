Jaarmarktcomité legt laatste handen aan de voorbereidingen van Jaarmarkt Herne

Gooik Gemeente start onder impuls van Beweging.net met de uitrol van Telramen: “Evaluatie van cijfergege­vens volgt binnen een jaar”

Op initiatief van Beweging.net Gooik en in samenwerking met de gemeente Gooik worden in de gemeente een 20-tal ‘Telramen’ geïnstalleerd. Zo’n telramen zijn meettoestellen die verkeersstromen meten. Ze zijn al gekend in grote steden en gemeenten, maar Beweging.net Gooik is ervan overtuigd dat ze in landelijke dorpen ook nuttig kunnen zijn. “Deze informatie geeft de burgers inzichten over de verkeerssituatie in hun straat om het zo te kunnen aankaarten bij het gemeentebestuur”, laat voorzitter Samuel Billens weten.

