Intergemeentelijk gezondheidsplatform Pajottenland brengt valpreventie onder de aandacht

Van 25 april tot en met 1 mei is het de 11de week van de valpreventie. Zo worden er in het Pajottenland checklisten verdeeld via de thuisdiensten zodat de thuiswonende ouderen samen met de hulp aan huis even kan overlopen wat er veilig is in huis en wat beter kan. Daarnaast zal er intergemeentelijk ingezet worden op placemats voor de dorpsrestaurants en seniorenactiviteiten. Op de placemats staan heel wat tips om vallen te voorkomen en er wordt ook gesensibiliseerd rond voldoende bewegen en slaapmedicatie.