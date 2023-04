In Herne bewolkt weer vanochtend

Ondanks hevig boerenpro­test: lokale CD&V blijft komst legerkazer­ne steunen

In een open brief riep actiecomité Red De Godsbergkouter de plaatselijke afdeling van CD&V op om kleur te bekennen in het dossier rond de komst van een legerkazerne in Schendelbeke. De reactie van de meerderheidspartij is duidelijk: “Het was onze plicht deze kandidatuur mee te ondersteunen wanneer een bovenlokale overheid in onze provincie zo een groot tewerkstellingsproject wil realiseren", klinkt het. CD&V legt uit waarom het steun verleent in dit dossier.