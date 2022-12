Herne zal modderstromen voortaan digitaal kunnen monitoren: “De komende jaren verdrievoudigen we capaciteit van overloopgebieden”

De laatste jaren kampt Herne bij hevige regenval met wateroverlast en modderstromen, die van hoger gelegen gebieden de gemeente in vloeien of worden veroorzaakt door het overlopen van waterloop de Mark. Het meest recente voorval was in de zomer van 2021, waarbij tientallen huizen en straten onder water stonden. Een gekend probleem in de gemeente, en ook de straten zijn gekend. Zo krijgen huizen langs onder meer de Edingsesteenweg, Stationsstraat, Grotestraat en Weverstraat steeds te kampen met wateroverlast, waarbij het vaak langs achter binnenkomt en langs de voordeur weer buiten stroomt. “De provincie had ons het initiatief voorgelegd van de Modderstroom Monitoring om die problemen te kunnen verhelpen”, aldus Poelaert. “We vroegen ook al advies aan de provincie over hoe we die woningen kunnen beschermen, maar daar wachten we nog steeds op. De Modderstroom Monitoring is wel écht op onze maat geschreven, want meten is weten, zeggen ze altijd. We gaan met die tool veel beter kunnen voorspellen waar, wanneer en hoe modderstromen zich potentieel zullen voordoen en waar we duurzame oplossingen kunnen voorzien.”