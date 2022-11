Herne lanceert burgerbudgetten: “Dit moet samenwerking tussen de bewoners vergroten”

HerneDe gemeente Herne heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 de ambitie geuit om enerzijds de inwoners van de gemeente nauwer te betrekken bij het beleid en anderzijds om de samenwerking tussen de bewoners te vergroten. Daarom lanceert het lokaal bestuur in 2023 een burgerbudgetprogramma voor de drie deelgemeenten én het gehucht Kokejane.

Volgens de in het meerjarenplan voorziene budgetten, wordt een gemeentelijke subsidie gecreëerd waarbij voor elk van de drie deelgemeenten van Herne en Kokejane een burgerbudget kan worden voorzien van 65.000 euro. Met het burgerbudget nodigt de gemeente Herne haar inwoners, verenigingen en organisaties uit om actief te participeren aan het beleid en in die zin projecten in te dienen en uit te voeren. Om het draagvlak bij de burgers voor deze projecten te vergroten, mogen de inwoners ook via een deliberatieforum mee beslissen over de geselecteerde projectvoorstellen.

Projecten met impact

Volgens dit nieuwe programma kunnen inwoners van de gemeente Herne zelf voorstellen indienen. Na een inzamelperiode van drie maanden, waarbij er een infoavond zal worden georganiseerd, zullen alle inwoners van Herne de kans krijgen om op ‘een deliberatiedag’ met elkaar in gesprek te gaan en daar samen te beslissen over welk project ze verkiezen om uitgevoerd te worden. “Of welke projecten kan ook, want er kunnen binnen de perken van het budget per deelgemeente in meerdere projecten ondersteund worden”, klinkt het bij de gemeente. “Projectvoorstellen kunnen over uiteenlopende onderwerpen gaan, maar wel steeds met het oog op een verbindende samenleving en voldoende impact op de betreffende deelgemeente. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten rond wijkwerking, klimaat, mobiliteit van de toekomst of armoedebestrijding.”

Het burgerbudget zal in de drie deelgemeenten en Kokejane apart worden uitgerold. Dat betekent dat de verschillende oproepen niet gelijktijdig zullen gebeuren. Bij een oproep voor een specifieke deelgemeente, zullen de projectvoorstellen die worden ingediend, impact moeten hebben op die betreffende deelgemeente.

Herfelingen is de eerste deelgemeente waar het burgerbudget zal worden gelanceerd. Alle inwoners van Herne zullen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de burgerbudgetten van de verschillende deelgemeenten. De infoavond voor Herfelingen vindt plaats op woensdag 7 december om 20 uur in Bavocentrum. Meer info kan je vinden op de gemeentelijke website of op de Facebookpagina.

