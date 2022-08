Herne kan dankzij subsidies broodnodige feestzaal De Kring aankopen: “Verenigingen kunnen opgelucht ademen”

HerneVerenigingen die in Herne binnenkort een evenement willen organiseren, kunnen opnieuw opgelucht ademhalen. De gemeente zal vanaf oktober eigenaar worden van de laatste feestzaal in de gemeente dankzij een stevige subsidie uit het Vlaams Relancefonds. “Een gebrek aan zalen mag de toekomst van onze verenigingen niet zomaar kapot maken”, aldus burgemeester Kris Poelaert (CD&V).

Feestzaal de Liberale Harmonie sloot begin 2020 nog de deuren, en het ziet er ook niet naar uit dat de huidige uitbater verdere plannen heeft met de feestzaal. Verder zal ook de feestzaal achter De Egelantier en café Moonlight binnenkort de boeken toe doen, waarna het gebouw omgevormd wordt tot appartementen. Veel horecazaken in het centrum blijven dan niet meer over, enkel café De Welvaart is last man standing. Verder bevinden er zich ook nog andere cafés die iets verder uit het centrum gelegen zijn. Ook de Katholieke Kring - de allerlaatste feestzaal in het centrum - heropende niet meer na de coronacrisis.

Nodige subsidies

Even werd gevreesd dat er voor het verenigingsleven geen enkele feestzaal zou overblijven. Maar dankzij de gemeente is die vrees nu verleden tijd. “Onze verenigingen hebben nood aan een zaal voor bijvoorbeeld feestjes, eetfestijnen en repetities”, aldus Poelaert. “Maar een gebrek aan zalen mag de toekomst van onze verenigingen niet zomaar kapot maken. Daarom besloten we om de zaal, café en het appartement van De Kring aan te kopen voor zo’n 900.000 euro. Natuurlijk konden we die kost niet volledig dragen en was het bekomen van subsidies echt wel noodzakelijk. Deze week hebben we de bevestiging gekregen dat 30% van de aankoopsom gesubsideerd kan worden uit het Vlaams Relancefonds. Dat is ongeveer 270.000 euro.”

De gemeente zal nu overgaan tot het aanvragen van de lening waarna men de akte kan ondertekenen. “Dat zou betekenen dat we vanaf begin oktober eigenaar worden van De Kring”, gaat Poelaert verder. “Dan gaan we voorlopig tot begin volgende jaar de zaal ter beschikking stellen in eigen beheer zodat de verenigingen dan al gebruik kunnen maken van de zaal. In het najaar lanceren we een oproep voor een concessiehouder. Maar hiervoor gaan we eerst en vooral samenzitten met de verenigingen. Dit om bepaalde voorwaarden tot gebruik op te stellen waar de concessiehouder zich aan zal moeten houden om opnieuw leven in de brouwerij te blazen. Hierbij denk ik aan de verplichting van een terras en voorrang geven aan verenigingen voor het gebruik van de feestzaal.”

