Herne, Galmaarden, Gooik en Pepingen doven 's nachts de straatverlichting

Bellingen Betrapte chauffeur na match Rode Duivels: “Ik heb een flesje alcohol­geld gedronken”

De verloren kwartfinale van de Rode Duivels op het EK tegen Italië leverde C. op 2 juli vorig jaar een dubbele kater op. Hij was naar de wedstrijd gaan kijken maar had daarbij ook stevig pinten gedronken. Hij reed nadien naar huis maar in Bellingen werd hij door de politie gecontroleerd. Met 0,87 promille alcohol in het bloed wist hij meteen hoe laat het was, ook al omdat hij eerder al vijf keer veroordeeld was voor inbreuken in het verkeer. Wellicht haalde hij daarom plots een vreemde smoes boven. “Ik heb alcoholgel gedronken”, klonk het doodleuk toen de agenten meer uitleg vroegen.

26 september