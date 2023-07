Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herne vandaag

Dilbeek opent deze zomer pop-up vrijetijds­ba­lie in biblio­theek

Ontmoeting en beleving staan voorop in Dilbeek, daarom blijft Westrand doorlopend open tijdens de zomermaanden. Om inspiratie op te doen over het rijke vrijetijdsaanbod in Dilbeek, kan je tijdens de zomer terecht in de bibliotheek.