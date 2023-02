Gemeente Herne en politie waarschuwen voor trajectcontrole op Geraardsbergsesteenweg (N495)

De Geraardsbergsesteenweg is een drukke verbindingsweg tussen Edingen en Geraardsbergen. Sinds begin deze maand is er een trajectcontrole geactiveerd over een traject van 7,4 kilometer. Dit kadert in de investering in trajectcontroles die Vlaanderen vooropstelde en is 1 van de 20 trajectcontroles die door Agentschap Wegen en Verkeer gefinancierd worden. De locatie werd gekozen in functie van het aantal verkeersongevallen in het verleden, waar het negeren van de maximum toegelaten snelheid een oorzaak was.