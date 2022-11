Gemeente deelt cadeaubonnen uit aan inwoners die tuin of gevel versieren

Halle Soepjuf­fers organise­ren opnieuw ruil- en weggeef­beurs

De Soepjuffers organiseren opnieuw een ruil- en weggeefbeurs. Die vindt op zaterdag 26 november zoals elk jaar plaats in de Oude Post in Halle. De ruilbeurs is al aan zijn elfde editie toe en is ondertussen een vaste waarde tijdens November Wereldmaand, de solidaire maand van de stad Halle. Tijdens de ruilbeurs kunnen mensen spullen en kleding die ze niet meer nodig hebben, ruilen. Er is ook een bar met hapjes, een speelhoek voor kinderen en een Marokkaanse theehoek. Bezoekers kunnen ook workshops volgen. Samen met de mensen van Open Armen werd een gevarieerd programma samengesteld. Je kan papieren bloemen of een origami bladwijzer maken, stenen decoreren met servetten, deelnemen aan een zangcirkel of je nagels laten verzorgen en lakken. De beurs vindt plaats van 11 uur tot 16 uur. Meer info op deze link.

