Galmaarden, Gooik en Herne lanceren fusiewebsite en oproep naar naam fusiegemeente

Leerkracht die leerlingen met autisme vernederde, mag volgend schooljaar weer aan de slag

Het tuchtonderzoek in de GO! Middenschool in Ninove, waar leerkrachten leerlingen met een autismespectrumstoornis vernederd zouden hebben, is afgesloten. Eén leerkracht die preventief geschorst was, kan op 1 september weer aan de slag.