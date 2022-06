FOD Financiën helpt je belastingsbrief invullen op 21 juni

Halle/Boechout INTERVIEW. ‘Jodelmeis­je’ Laura Omloop (23) maakt comeback: “Gestopt met zingen om alles mentaal op een rijtje te krijgen”

In 2009 stond ze als 9-jarige op het grote podium van Eurosong for Kids in Oekraïne. Dertien jaar later is Laura Omloop (23) uit Boechout volwassen en klaar voor een comeback. Binnenkort komt na een jarenlange radiostilte opnieuw een single uit. “De puzzelstukjes vallen in elkaar”, zegt ze. Samen met manager Jan Vankeerberghen uit Halle blikt ze terug op een moeilijke periode maar kijkt ze ook graag vooruit.

