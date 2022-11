Effenaf Kerst met voorlees- en knutselmoment voor kinderen van 3 tot 6 jaar

Vilvoorde/Grimbergen Politie­rech­ter Luc Brewaeys (64) over het recht én onrecht bij verkeerson­ge­val­len en -misdrijven: “Soms moet je hard zijn. Ook een dodelijk slachtof­fer kan in de fout zijn geweest”

Elf jaar geleden ruilde Luc Brewaeys (64) uit Grimbergen zijn advocatenkantoor in Wemmel in voor de functie van rechter in de politierechtbank van Vilvoorde. Honderden dossiers over tragische verkeersongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, gingen al door zijn handen. Op zijn schouders rust dan ook de ontiegelijk zware taak om te beslissen over de strafmaat voor daders van verkeersmisdrijven. Maar wat als je daar op de figuurlijke muur botst? “Sommige mensen hebben gewoon geen normbesef. Wat is dan nog een gepaste strafmaat?”

