Effenaf Halloween wordt kindernamiddag met voorlees- en knutselmoment

Het gaat om een voorlees- en knutselmoment in Halloween stijl voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht voor 12 oktober via 02/397.11.70 of bib@herne.be. Wees er snel bij, want er is slechts plaats voor 20 kinderen. De deelname voor ‘Effenaf Halloween’ is gratis en kinderen mogen bovendien ook helemaal verkleed komen in de gekste, griezeligste of meeste schattige outfits.