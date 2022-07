Duizenden bezoekers op Waanzinnig Weekend Herfellingen: “Zaterdagavond was een topmoment”

“Misschien valt dat ook wel wat de rode draad te noemen”, zegt organisator Ward Nechelput. “Met ons gevarieerd aanbod spreken we veel verschillende doelgroepen aan die aan hun trekken komen tijdens één van de delen van het programma. Vrijdagavond was er zeker 1.200 man aanwezig voor Het Gezelligste Terras. Bram & Lennert en Gene Thomas speelden de feestweide plat. Ook de bewegwijzerde mountainbiketocht scoorde boven alle verwachtingen goed met 300 deelnemers. Van de fuif met dj F.R.A.N.K. zaterdagavond moeten we zelf ook nog altijd bekomen. Wat een uitgelaten sfeer bij de 1.500 bezoekers. Machtig om een bomvolle tent van links naar rechts te zien gaan. Overdag waren er dan ook al het motortreffen en de truckshow met in de namiddag optredens van onder meer Wildheart. En tot slot onze gratis familiedag met schlagerzangers voor het oudere publiek en kinderanimatie buiten voor de gezinnen. Ook de eucharistieviering, gevolgd door een barbecue, was opnieuw een succes.”