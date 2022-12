Dienst welzijn en lokale handelaars zorgen voor gezellig kerstdiner

Halle Halle valt in de prijzen op de ‘Sporters beleven meer’-a­wards

De stad Halle is in de prijzen gevallen tijdens de ‘Sporters beleven meer’-awards van Sport Vlaanderen. Halle kroonde zich naast Harelbeke tot grote winnaar en de stad won zo een mooie geldprijs van 3.000 euro. Halle viel in de prijzen met de organisatie van een interbedrijvenpadel binnen het criterium ‘sportieve werkplek’ en met het maken van een promovideo met Jonathan Sacoor binnen het criterium ‘sportieve vrije tijd’. Op het einde van de huldiging eindigde Halle als overall-winnaar op de tweede plaats na Harelbeke in de categorie voor gemeenten en steden vanaf 25.000 inwoners. “Dat we hier prijzen kunnen pakken is een beloning van de inspanningen die de sportdienst, de clubs en de individuele sporters de voorbije maanden hebben gedaan”, zegt schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V). “Ik kan alleen maar heel fier en trots zijn op zo’n ploeg en zovele sportievelingen in Halle.”

12 december