De Watergroep start in augustus met werken in de Aerebeekstraat: “Geschatte duur is vijf maanden”

HerneBinnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Aerebeekstraat. Dat gebeurt in opdracht van De Watergroep. In de week van 8 augustus zullen er opzoekingswerken starten. De aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding begint echter pas één of twee weken later. De werken zouden zo’n vijf maanden duren.