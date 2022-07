‘De Commercanten’ wil meer binding tussen handelaars in regio Herne: “Lokale contacten leggen via leuke activiteiten”

HerneDe Verenigde Handelaars van Herne gaan vanaf nu door het leven als ‘De Commercanten’. Een nieuw bestuur betekent nieuwe ideeën, en hoe, want de vereniging wil nu ook alle handelaars uit de ruime omgeving aanspreken. “Onze missie is om lokale ondernemers te helpen bij het verbinden en meer plezier te laten halen uit lokale contacten”, klinkt het.

De handelaarsvereniging ‘De Verenigde Handelaars van Herne’ zet zich intussen al 35 jaar in voor de handelaars in de gemeente. Die werd destijds opgericht om een aanspreekpunt te zijn voor handelaars, maar vooral om hen in het daglicht te zetten bij de lokale bevolking. Maar doorheen de jaren is er natuurlijk heel wat veranderd waardoor een grondige vernieuwing zich aandrong. Daarom hebben ze nu de kaart van verjonging getrokken om de organisatie nieuw leven in te blazen. Hierdoor verlaten enkele ‘anciens’ de bestuursploeg en komen er heel wat jonge gezichten in de plaats.

Missie

Om een nieuwe missie van de vereniging te bepalen, werd teruggegaan naar de basis en hoe dat verder uitgebreid kon worden. “Waar we voorheen steeds als voorwaarde stelden dat een lid zijn maatschappelijke zetel en uitbating in Herne moest hebben, willen we nu buiten de dorpsgrenzen gaan en verwelkomen we graag nieuwe leden in de ruime omgeving van Herne”, vertelt bestuurslid Kenny Pappaert. “We hoorden dat vele gedreven ondernemers zich graag wilden aansluiten. De acties die we op poten zetten, het gezellig samenzijn op een sprekersavond en ons groeiende Beerfest in september sprak heel wat mensen aan. Alle handelaars zijn welkom om lid te worden.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 2021: Beerfest in september in Herne. © rv

De missie waar de vereniging samen met de handelaars voor wil gaan is om lokale ondernemers te helpen bij het verbinden en meer plezier te laten halen uit lokale contacten. Daardoor creëren ze een sterke verbondenheid, waardoor ze onrechtstreeks mensen positief beïnvloeden. Dit zal leiden tot meer vertrouwen, geluk en een sterkere lokale economie. “Door het regelmatig organiseren van inspirerende en leuke activiteiten brengen we lokale ondernemers bij elkaar en laten we hen meer ‘fun’ beleven”, gaat Pappaert verder. “We brengen via verschillende kanalen lokale ondernemers onder de aandacht van hun collega’s en hun potentiële klanten. Hierdoor dragen we rechtstreeks bij aan een beter imago en een sterke lokale economie.”

Maar hiervoor is de naam ‘Verenigde Handelaars Herne’ niet meer representatief. Daarom werd op zoek gegaan naar een nieuwe, frisse naam die het toelaat om buiten de grenzen van Herne te opereren. De vereniging gaat nu verder door het leven als ‘De Commercanten’. Aan het logo werd al gewerkt, maar het is nog allesbehalve klaar aangezien de input wordt gevraagd van de handelaars. Momenteel tellen De Commercanten in de regio al een 70-tal leden uit verschillende gemeenten.

