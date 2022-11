Chauffeur crasht onder invloed in berm na telefoontje van moeder

Regio De temperatu­ren dalen en dus gebruiken we de open haard vaker. Maar waar schuilen de gevaren? En wat moet je doen als het fout loopt?

De afgelopen weken dacht haast niemand eraan om de verwarming aan te zetten of de eerste blokjes hout te verbranden in de open haard. Maar nu we toch typisch herfstweer krijgen zal dat wellicht toch vaker het geval zijn. En gevreesd wordt dat door de hoge energieprijzen alles wat brandbaar is ook in de open haard zal belanden met meer schouwbranden tot gevolg. We gingen ten rade bij Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West over hoe je het best omspringt met de open haard en schoorsteen en wat je moet indien er toch brand uitbreekt. “Probeer altijd zand of zout bij de hand te hebben”, klinkt het.

3 november