Cannabisplantage opgedoekt dankzij geruchten in de buurt: “Alles is nu klaar om het onderzoek verder te zetten”

Het gebouw in kwestie ligt net op de grens van Pepingen met Herne en is gekend als voormalige horecazaken Marcello’s en Gemelli. Nadat verschillende politieagenten geruchten opvingen van een mogelijke cannabisplantage, werd een onderzoek opgestart. “Een week lang hebben we ons voorbereid, geobserveerd en onderzoek gedaan of de geruchten in de buurt klopten”, meldt commissaris Glenn Deherder. “Uiteindelijk besloot onze recherche om zaterdagochtend een inval te organiseren. Onze diensten vonden een zeer professionele cannabisplantage aan met zo’n 500 plantjes. Dat is zo wat de gemiddelde grootte voor een plantage. Die bevond zich in de garage alsook in een deel van het gebouw. Jammer genoeg zijn we binnengevallen tussen twee teelten in waardoor we geen drugs hebben aangetroffen. Enkel de restanten van plantjes en potgrond, maar natuurlijk is wel de hele installatie op dat moment blootgelegd.”