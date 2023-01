Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Herne nog geld kan afhalen

Buizingen Lichaam in opgerold tapijt blijkt van geit te zijn

Een gemeenschapswacht van de stad Halle dacht maandagnamiddag een lugubere ontdekking in een beek in Buizingen te hebben gedaan. Het ging om een opgerold tapijt dat dichtgeplakt was met tape. Om zeker te zijn dat het niet om een lijk ging werd er onderzoek verricht, maar snel werd duidelijk dat het om een geit ging.

