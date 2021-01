Auto botst met trein in Herne: drie inzittenden overleven klap niet

Ninove Raadkamer stuurt boeren uit Appelterre door naar correctio­ne­le rechtbank na dierenmis­han­de­ling: “Die boeren­bruut­heid is niet meer van deze tijd”

12 januari De raadkamer in Dendermonde heeft vanmorgen beslist om de boeren uit Appelterre, Alfred V.S. en zijn zoon Marc V.S., door te verwijzen naar de correctionele rechtbank van Dendermonde. Dit omwille van drie feiten van dierenmishandeling die plaatsvonden in Ninove en Geraardsbergen. Ze riskeren een celstraf van zes maanden en een stevige geldboete tot 16.000 euro.