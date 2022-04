43ste editie van Jaarmarkt Herne kan na twee coronajaren eindelijk doorgaan: “De organisatie is als een dieselmotor die nog op gang moet komen”

In 2019 vond de laatste editie plaats van de Jaarmarkt Herne, want zowel in 2020 als 2021 moest deze afgelast worden door de maatregelen rond het coronavirus. Een grote domper op de feestvreugde, want het jaarmarktcomité is normaal gezien liefst tien maanden bezig om deze voor te bereiden. “We waren enorm teleurgesteld en er het hart van in”, vertelde Jean-Pol Demel, voorzitter van het Jaarmarktcomité toen. “Bijna alles was klaar maar we moesten toch beslissen om de voorbereidingen stop te zetten en iedereen terug te betalen.”