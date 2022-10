Zo pakt Herk-de-Stad energiecrisis aan: “Gebouwverantwoordelijken zorgen voor energiebesparing in onze publieke gebouwen”

Elk publiek gebouw in Herk-de-Stad krijgt een gebouwverantwoordelijke. Die zullen tijdens de crisis verantwoordelijk zijn voor energiebesparing in hun specifiek gebouw. “We zijn momenteel nog bezig met de aanstelling van die verantwoordelijken maar het gaat dan onder andere over de sporthallen, het cultureel centrum, het Jeugdhuis, de bib, het dienstencentrum De Cirkel en de technische dienst", legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit.

“Verder proberen we onze ruimtes optimaal te bezetten. Zolang corona geen roet in het eten strooit, gaan we het personeel dus groeperen. Op die manier kan de verwarming dichtgedraaid worden in de lege ruimtes. Bovendien gaat de verwarming ook een graadje lager staan", klinkt het.

Ledverlichting

Samen met Fluvius is de buurgemeenten heeft het Herkse stadsbestuur gekozen om de straatverlichting tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends te doven. Voor die verandering effectief doorgevoerd wordt, is het nog wachten op de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer dat de verlichting op de gewestwegen beheert. “Maar we blijven sowieso inzetten op verledding in onze stad”, zegt Moyaers. “De gebouwverantwoordelijken gaan na welke spots of gloeilampen makkelijk vervangen kunnen worden. Bovendien gaan we werk maken van ledverlichting in bepaalde publieke gebouwen. En ook bepaalde monumenten gaan in samenwerking met Fluvius snel verled worden.”

Naast de kleine ingrepen zoals tochtstrips en warmwaterkranen dichtdraaien, investeert de stad ook op lange termijn. “Verschillende ruimtes moeten snel geïsoleerd worden, de sporthal in Schulen en de taverne van het Olmenhof krijgen nieuwe ramen en we bekijken onze opties om in bepaalde gebouwen zonneboilers en zonnepanelen te installeren. En bovendien gaan we na waar we nog hemelwaterputten kunnen plaatsen.”

OCMW

Volgens de burgemeester krijgen ook de Herkenaren zelf het steeds moeilijker. “We merkten al even in stijging in het aantal vragen dat het OCMW binnenkrijgt. Dat zijn zowel vragen om financiële hulp als informatie rond leveranciers en premies. Maar we zien ook dat er steeds meer mensen komen aankloppen die een tijd geleden nog prima konden rondkomen", besluit burgemeester Moyaers.

