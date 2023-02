Wiet telende moeder (46) en zoon (26) krijgen 38 maanden celstraf

Na de inval in Herk-De-Stad gingen de speurders op 26 februari op bezoek in Hoogstraten, waar ze 149 wietplanten en 2.054 stekken aantroffen in de garage en op de verdieping boven de garage. In het bos rond de woning stonden nog 8 planten, maar de buitenplantage moet groter zijn geweest. De elektriciteitsinstallatie bleek ook gemanipuleerd. In het verhaal was ook een 48-jarige Rotterdammer betrokken, die tot 26 maanden cel en 8.000 euro boete is veroordeeld. Blijkbaar had de Rotterdammer de planten vanuit Herk-De-Stad naar Hoogstraten overgebracht na een rechterlijk bevel tot ontruiming van het pand in Herk. De moeder had de plantage in haar garage laten inrichten. In de week-om-weekregeling verbleef ook de jongste dochter bij haar in Hoogstraten en dat vormde een verzwarende omstandigheid. Volgens de rechtbank had de beklaagde ook in kader van een vereniging gehandeld. In het onderzoek werd in haar gsm een foto teruggevonden, waarop de vrouw tussen de geknipte planten stond, nadat iemand haar gevraagd had “of ze het gras had gemaaid”.