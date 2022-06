Werken in het Schulensbroek moeten natuurgebied wapenen tegen droogte

Herk-de-Stad/LummenVlaanderen moet snel weerbaarder worden tegen droogte en waterschaarste en daarom voert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) momenteel werken uit in het Schulensbroek. Het natuurgebied in Herk-de-Stad en Lummen moet door de vernattingsinvesteringen in het kader van de Blue Deal meer water vasthouden in de bodem.

Uit de meest recente metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in 54% van de meetplaatsen er een lage (36%) of zeer lage (18%) grondwaterstand wordt gemeten. 36% kent een normale grondwaterstand en 10% een hoge of zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar. De maand mei was gemiddeld droger dan normaal, daardoor daalden in 86% van de meetplaatsen het grondwater. Op hetzelfde moment vorig jaar was het grondwaterpeil op 23% van de meetplaatsen laag en op 28% van de plaatsen zeer laag.

De cijfers tonen aan dat Vlaanderen zich dringend moet wapenen tegen droogte en waterschaarste. “En dat willen we met de Blue Deal bereiken. De creatie van natte natuur is cruciaal om Vlaanderen weerbaarder te maken. Dankzij vernattingsinvesteringen kan water maximaal vastgehouden worden zodat het infiltreert in de bodem. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil.”

Waterlopen en grachten

Zo’n impactvolle vernattingsinvestering wordt momenteel uitgevoerd in het Schulensbroek. In het lager gelegen overstromingsgebied in Herk-de-Stad en Lummen wordt de Vlaamse Milieumaatschappij gewerkt aan 6 kilometer waterlopen en grachten. De aanleg van zacht hellende oevers moet zorgen voor een geleidelijke overgang tussen land en water, zijgrachten van de waterlopen krijgen een natuurlijke monding en overbodige betonnen structuren zoals kokerbruggen verdwijnen. Daarnaast herstelt de VMM de oorspronkelijke afwatering waardoor meer water door het gebied zal stromen en het pompgemaal minder gebruikt zal worden.

Door de ingrepen vergroot de natuurlijke capaciteit in het Schulensbroek om water vast te houden en zullen grondwaterstanden in het voorjaar en de zomer minder diep wegzakken. Ongeveer één derde van de werken is intussen uitgevoerd, de rest wordt in het najaar van 2022 afgerond. De totaalkost van het project omvat een investering van 650.000 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.