WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Herk-De-Stad

Minderjari­ge betrapt met harddrugs

Toen de politie van zone Demerdal-DSZ een Nederlandse taxi uit het verkeer haalde voor verdere controle, bleek de 16-jarige passagier in het bezit te zijn van een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs. Die waren in verschillende kleinere hoeveelheden verpakt. In totaal ging het om 78 gram heroïne en 6,8 gram cocaïne. De jongeman werd in opdracht van de jeugdrechter opgesloten in een jeugdinstelling.