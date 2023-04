WEER. Vanochtend neerslag en bewolking in Herk-De-Stad

Zoutstraat volgende week eenrich­tings­ver­keer door werken

Volgende week zal de Zoutstraat in het centrum van Sint-Truiden een eenrichtingsstraat worden door werken van Proximus. Van dinsdag 2 mei tot vrijdag 5 mei mag verkeer enkel nog in de richting van de Toekomststraat passeren en dat van de Breendonkstraat tot de Kazernestraat. Er is een omleiding via de Rijschoolstraat, Diesterstraat en de Breendonkstraat voorzien.