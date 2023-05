WEER. Vanochtend kans op zware regen en bewolking in Herk-De-Stad

Lezersbijdrage Scholen worden beloond voor inzet bij zwerf­vuilac­tie ‘Geetbets Proper’: “Opvallend hoeveel peuken er liggen in schoolomge­ving”

Met het overhandigen van enkele waardebonnen aan de scholen Hupsakee en Te Velde in Geetbets en Hogen is er een einde gekomen aan de zwerfvuilactie ‘Geetbets Proper’. Dat meldt initiatiefnemer Eric Van Dam aan onze redactie. Het was opnieuw een succesvolle actie, klinkt het, en dus tastte AD Delhaize/Buurtsuper in de buidel om de leerlingen te belonen.