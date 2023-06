WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Herk-De-Stad

Burgemees­ter van As Tom Seurs wordt nieuwe voorzitter van Associatie Universi­teit-Hogescho­len Limburg

Tom Seurs (Voluit!) zal Hendrik Verbrugge opvolgen als voorzitter van de associatie van Universiteit en Hogescholen Limburg. De burgemeester van As werd voorgedragen door N-VA-kopstukken Steven Vandeput en Zuhal Demir. “Met Tom kiezen we voor iemand die dagelijks in het secundair onderwijs staat les te geven en het reilen en zeilen kent, maar tegelijk als beleidsmaker in As geconfronteerd wordt met de pijnpunten op het terrein”, vertelt Demir.