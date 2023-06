WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Herk-De-Stad

Acht horecaza­ken zetten unieke ‘Hasselt zomercock­tail’ op de kaart: “Uiteraard met jenever in de hoofdrol”

Hasselt en jenever gaan naar goede gewoonte hand in hand en dat wil de stad deze zomer extra in de kijker te zetten. Op acht Hasseltse terrassen drink je vanaf nu de ‘Hasselt zomercocktail’. Een heerlijk verfrissend en origineel drankje met in de hoofdrol - uiteraard - jenever. En ook wie zelf zelf aan de slag wil, wordt aangezet om dat eens met jenever te proberen. Smaakmaker Anne-Sophie Breysem bedacht daarvoor samen met het Jenevermuseum vijf cocktails om makkelijk thuis te maken.