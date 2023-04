WEER. Overwegend bewolkt weer in Herk-De-Stad vanochtend

Van dodenpor­tret­ten tot afgietsels van overlede­nen: honderden opvallende objecten in Hasseltse MAD Gallery moeten taboe rond rouw doorbreken

In de MAD Gallery van de Hogeschool PXL in Hasselt loopt vanaf donderdag de gloednieuwe en unieke tentoonstelling ‘In Absense’. Deze expo verzamelt honderden bijzondere objecten, sieraden en kunstwerken, en dat over éénzelfde thema: rouwen. “Vroeger was het heel gebruikelijk om een overleden persoon opnieuw aan te kleden, zodat nabestaanden nog een laatste foto met hun geliefde konden maken", vertellen de curatoren. Een blik achter de schermen.