WEER. Helder weer in Herk-De-Stad vanochtend

Jannick (34) getuigt over leven met MS om aandoening bespreek­baar te maken: “Soms is een broodje eten al fysiek uitputtend”

Op 30 mei, Wereld MS dag, staan we traditiegetrouw even stil bij de chronische aandoening Multiple Sclerose, waar in ons land 12.000 mensen aan lijden. Om u daar een handje bij te helpen, lanceerde MS-Liga Vlaanderen drie getuigenissen van mensen die te maken hebben met MS. Jannick Werckx (34) uit Hasselt doet zijn verhaal. “De diagnose is niet herkenbaar bij iedereen”, zegt hij. “Je ziet het niet altijd, en dat leidt tot frustraties.”