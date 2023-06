WEER. Helder weer in Herk-De-Stad vanochtend

Celstraf voor Genkenaar die zeventiger beroofde na Grin­dr-da­te: “Hij lokte bewust het slachtof­fer ter plaatse”

Een 19-jarige Genkenaar is dinsdagochtend door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 1.200 euro. Via datingapp Grindr had de Genkenaar samen met vier minderjarigen afgesproken met een 73-jarige man, met als doel deze te beroven. De zeventiger moest, onder dwang van een alarmpistool en een matrak, zijn gsm en de sleutel van zijn voertuig afgeven. “Hij beschouwt de feiten als een spel, zonder stil te staan bij de ernst van de feiten en de mogelijk gevolgen ervan voor het slachtoffer.”