WEER. Helder weer in Herk-De-Stad vanochtend

Leegstaan­de woning gaat in vlammen op: “We zagen even voordien nog enkele jongeren weglopen”

Aan de Ganzenweg in Geetbets is woensdagnamiddag rond 14.30 uur brand uitgebroken in een leegstaand huis. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit de woning. Het huis is helemaal verloren, maar er vielen geen gewonden. Politie en brandweer onderzoeken hoe de brand is kunnen ontstaan. Getuigen zagen rond het tijdstip van de brand enkele jongeren weglopen.