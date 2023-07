WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herk-de-Stad vandaag

Diest Vooruit Diest en de provincia­le Vooruit fractie richten opnieuw schrijven aan gedeputeer­de Scheve­neels om toegang Halve Maan aan te passen : “Zelfs met abonnement geen zekerheid”

Ze hadden het zelf graag anders gezien, maar Marc Florquin (provinciale fractievoorzitter Vooruit) en Carina Jankowski (lijsttrekker Vooruit Diest) blijven zich inzetten om de toegangsvoorwaarden tot provinciedomein Halve Maan in Diest aan te passen. Hiervoor richten ze opnieuw een schrijven tot gedeputeerde A. Schevenels (Open Vld) die bevoegd is voor de provinciale domeinen. “Na 2 jaar van ontevreden reacties van bezoekers, na een motie vanuit de Diestse gemeenteraad en na tussenkomsten op provincieraden hadden we met Vooruit gehoopt dat de toegang tot onze Halve Maan dit jaar eindelijk weer eenvoudiger en logischer zou verlopen. Maar niets is minder waar. Het aantal bezoekers is ook dit jaar nog steeds beperkt tot 1.600 en het oubollige reservatiesysteem is nog steeds van kracht”, zucht Carina Jankowski.