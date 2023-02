Waterputmoord niet naar asssisen: Guido V. (68) wordt geïnterneerd na moord op zijn partner Daniëlle (65)

Diest Albert Heijn wil supermarkt openen langs Leuvense­steen­weg in Diest: “Eind maart weten we meer”

Komt er een Albert Heijn supermarkt aan de Leuvensesteenweg in Diest? Dat is de vraag die al een tijdje gesteld wordt. Al sinds 2019 is de Nederlandse supermarktketen AH geïnteresseerd om een winkel te openen in de oude Ford garage in Diest. Het stadsbestuur én de provincie leverde al een vergunning, maar een belanghebbende omwonende diende steeds bezwaar in. Nu moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen een oordeel vellen.

7 februari