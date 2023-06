Vrouw (66) lichtgewond na botsing tussen twee auto’s

Overbevol­king, defecte toiletten, maar ook een opticien die brillen komt herstellen: jaarver­slag legt problemen in gevangenis van Hasselt bloot

Jaarlijks schrijft De Commissie van Toezicht een verslag over de gevangenissen in ons land. In de Hasseltse gevangenis blijkt, net zoals de vorige jaren, de overbevolking weer een grote rol te spelen. Een probleem voor de gedetineerden, maar ook voor het gevangenispersoneel: “Het brengt de basisrechten in het gedrang en bijgevolg ook het welzijn van iedereen die hiermee te maken heeft.” Maar ook over het eten valt (meer dan) iets te zeggen.